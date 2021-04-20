صنع الله يناقش مع توتال احتياجات الواحة والمبروك..وعدد من المشاريع

عقد رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله صباح يوم الثلاثاء اجتماعاً مع المدير التنفيذي لشركة توتال الفرنسية باتريك بوياني.

تناول الاجتماع احتياجات شركتي الواحة و مبروك لغرض زيادة معدلات الانتاج وفق خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل، بالإضافة الى ادخال تقنية الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية) بمنظومات شركة الواحة للنفط”، وبرامج المسؤولية الاجتماعية بمناطق عمليات الشركة .

وتعهد بوياني بتقديم المزيد من المساهمات و على رأسها المساهمة في تمويل مقترح منظمة الصحة العالمية المقدم للمؤسسة الوطنية للنفط بشأن توفير الادوية والعلاج لشريحة الاطفال من مرضى الاورام في ليبيا.

وقال صنع الله: نعول على الخبرات والامكانيات الكبيرة التي تمتلكها شركة توتال الفرنسية كونها شريك تاريخي قوي للمؤسسة الوطنية للنفط ، والتي ستساهم في انجاز العديد من المشاريع التطويرية والهامة مثل شمال جالو ، و م ن 98 والتي تمثل اهم المؤملات بقطاع النفط .

وأضاف أن الانتاج من هذين الحقلين سيصل إلى ما يقارب 175 الف برميل وكذلك المساهمة في عمليات الصيانة للمعدات السطحية وخطوط نقل النفط الخام المتهالكة والتي تحتاج الى استبدال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية