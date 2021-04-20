الاتفاق على استئناف عمل السفارة المصرية بليبيا وفتح الطيران المباشر..محور اجتماع الدبيبة بنظيره المصري

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة “اجتماعاً مع نظيره المصري مصطفى مدبولي اجتماعاً.

وناقش الاجتماع استئناف عمل السفارة المصرية , وتعزيز العمل القنصلي لتقديم الخدمات للجميع ، وتسهيل إجراءات العبور والتنقل للموطنين وانسياب دخول السلع والبضائع من خلال فتح الخطوط البحرية للركاب والشحن بين مواني البلدين .

بالإضافة إلى إعادة افتتاح الطيران المباشر من المطارات الليبية إلى العاصمة المصرية القاهرة ، والتوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات خاصة في مجال الكهرباء والاتصالات والبنية التحتية والتعاون التقني والاستثمارات.

وأكد الدبيبة إن الظروف الأمنية و الاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة بحاجة إلى عقد شراكات استراتيجية في المجالات المختلفة

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