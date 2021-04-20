سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 20 ابريل 2021 بالسوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 20 ابريل 2021 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الثلاثاء 20-4-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :
الدولار = 5.15 دينار
الدولار حوالة تركيا= 5.17 دينار
دولار حواله دبي =5.16 دينار
دولار بشيك الوحدة = 5.97 دينار
دولار بشيك التجارة والتنمية =6.00 دينار
اليورو = 6.15 دينار
الجنية الإسترليني 7.00 دينار
الليرة التركية 0.64 دينار
الدينار التونسي 1.88 دينار
الجنية المصري 0.33 دينار
الدينار الاردني 7.15 دينار
كسر الذهب عيار 18 ب210 دينار
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