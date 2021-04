أسعار النفط ترتفع بفعل إعلان القوة القاهرة في ميناء ليبي

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوى في شهر، مدعومة بتعطل صادرات ليبية وتوقعات بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، لكن تزايد الإصابات بكورونا في آسيا حد من المكاسب، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، حالة القوة القاهرة أمس الاثنين، على الصادرات من ميناء الحريقة النفطي، وقالت إنها قد تمدد الإجراء ليشمل منشآت أخرى، بسبب خلاف حول الميزانية الحكومية.

وارتفع سعر خام “برنت” بنسبة 0.24% إلى 67.21 دولار للبرميل، فيما زاد خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة 0.09% إلى 63.44 دولار للبرميل.

وقال تاماس فارجا من شركة “بي في إم” إن “استمرار الشراء يدفع الأسعار للارتفاع أكثر، لكن إمكانية الصعود الفوري يمكن أن تكون محدودة بسبب الارتفاع المتواصل في معدلات الإصابة (بفيروس كورونا)”.

