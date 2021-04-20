الاتحاد العام لعمال النفط والغاز يؤكد وقوفه مع وزير النفط ضد تصرفات تخفيض انتاج النفط ..ويحذر المؤسسة وشركاتها

أصدر الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز بيان حول تخفيض الإنتاج ، يؤكد خلاله وقوفه مع وزير النفط ضد تصرفات تخفيض انتاج النفط من قبل شركتي سرت والخليج العربي بحجة عدم توفر ميزانية.

وأكد الاتحاد أن هذه التصرفات الغير المسؤولة جاءت في وقت يعاني منه البلد من مشاكل مالية ومحتاج لكل درهم ودينار يدخل لخزينة الدولة ، مع تحذيره مؤسسة النفط وشركتي الخليج وسرت العبث بقوت الشعب الليبي بحجج عدم تقديم الميزانية .

وطالب الانحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز العمال بالشركتين عدم الانجرار وراء هذا الأمر ، ورفض أي أوامر تضر بمعدلات الإنتاج.

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