خاص.. وزير المالية يوجه مراسلة هامة لوزير النفط تفيد بقرار مخالف لمجلس إدارة مؤسسة النفط ..تعرف على التفاصيل

تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وزير المالية إلى وزير النفط بخصوص قرار مجلس إدارة المؤسسة بإلغاء التوقيعات واعتماد مخولين بالتوقيع على الحسابات المصرفية “على حسابات مؤسسة النفط” .

وقال وزير المالية أنه وفقا للقوانين فقيام المؤسسة بهذا الفعل بغير محله لمخالفته القواعد القانونية المعمول بها ، .

وأكد خلال مراسلته أن وزارة المالية تتمسك باختصاصاتها وترى ضرورة اعادة نظر من قبل مجلس ادارة مؤسسة النفط في موقفه حيال المراقبين الماليين المكلفين من قبل وزارة المالية ويتعذر عليها احالة أية مخصصات مالية من مؤسسة النفط إلى حين تصحيح وضعها .

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