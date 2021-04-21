“الرقابة” تواصل حملتها التفتيشية في طرابلس والجفارة والزاوية الغرب

متابعة/218

كثف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية من حملته التفتيشية الضبطية على محلات المواد الغذائية والصيدليات العاملة في مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس وضواحيها ومنطقتي الجفارة والزاوية الغرب.

نشر المركز على منصته الإعلامية صوراً لجولة ميدانية في سوق الجمعة، أسفرت عن قفل محل المائدة لبيع الرشدة و المعجنات بالشمع الأحمر من قبل الحرس البلدي بناء على توصيات مفتشي الرقابة على الأغذية و الأدوية وحدة سوق الجمعة بعد زيارتهم للمعمل والذي رصدوا بخصوصه عدم نظافة المكان وافتقاره للاشتراطات الصحية بشكل كلي.

وفي بلدية سواني بن يادم قام مفتشو مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية الجفارة وبرفقة عناصر من جهاز الحرس البلدي بزيارة ميدانية لمعمل ألبان في السواني وسجلوا “6” مخالفات صريحة تتعلق بسوء النظافة وتكدس المعدات وعدم ارتداء الزي المهني وغيرها من مخالفات لتتم إحالة صاحب المعمل الى الجهات الضبطية.

وفتش فريق مكتب الرقابة في ضاحية جنزور، سوق الكاريبي وسوق العاصمة، خلال جولة استهدفت الأسواق الغذائية، وأبدى الفريق ملاحظاته المتمثلة في عدم وجود شهائد صحية وشهادة مكافحة الأفات، فيما سجلوا مطابقة للاشتراطات فيما يتعلق بالنظافة العامة والمظهر الخارجي وثلاجات حفظ المواد الغذائية أيضاً مطابقة ولكن مع وجود مواد غذائية مجهولة المصدر والصلاحية (مثل التوابل والهريسة وتم تنبيه صاحب النشاط مع التنبيه بالفصل بين المواد الغذائية ومواد التنظيف.

واستهدف المفتشون في جنزور أيضاُ عدة مطاعم داخل البلدية و التي من خلالها تم رصد مخالفات أقل واكتفى الفريق بتوجيه بعض الملاحظات لتداركها والسماح للمطاعم بمزاولة أعمالهم .

وفي بلدية الزاوية الغرب قام مفتشو الرقابة على الأغذية و الأدوية مكتب الزاوية يرافقهم الحرس البلدي بجولة تفتيشية استهدفت عدد من القصابين داخل نطاق البلدية وسجل الفريق مخالفات عدة منها سوء النظافة وتهالك الأواني وسوء التهوية وفساد كميات من اللحوم ، ليتخذ الفريق الإجراءات القانونية إزاء المخالفين.

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