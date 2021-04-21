بالفيديو | كيف يستقبل أهالي طرابلس شهر رمضان؟

أخبار ليبيا24- خاص

البعض في طرابلس لايستعد للشهر الفضيل هذا العام ويرون أنه شهر للعبادة خصوصًا بعد الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ سنوات طويلة والجائحة التي زادت الامر تعقيدًا وأصبحت الأوضاع المعيشية صعبة جدًا حتى من ناحية التجهيز فأصبح كل شي مختلف عن السنوات الماضية.

مواطنة من مدينة طرابلس تقول :“نحاول التقليل من العلاقات الاجتماعية في هذه الفترة لأن الوضع الوبائي بسبب كورونا يزداد سوء، وفي هذا الشهر شهر رمضان يفضل ألا يكون هناك اختلاط والتجمعات”.

الجميع كان يستقبل شهر رمضان بالبهجة والفرح والتهيئة لهذا الشهر بخروج الأطفال والعائلات أما الآن التجهيزات جاءت بحذر شديد وتخوف من الإصابة بالفيروس وسرعة انتشاره فيحاولون الخروج من الشهر بأقل الخسائر خصوصًا مع ارتفاع الإحصائيات للمصابين.

ويقول مواطن من مدينة طرابلس “شهر رمضان لهذا العام ليس كالأعوام السابقة كنا في السابق نفرح بقدوم شهر رمضان نذهب للتسوق وللتهيئة لهذا الشهر الفضيل”.

ويتابع المواطن في حديثه لـ”أخبارليبيا24″ :”في هذا الشهر الكريم كنا نخرج عائلات للنزهة مبتهجين أما العام الماضي والعام الحالي فقد استقبلناه بحذر شديد، وفي حال ذهبنا للأسواق لم نعد نستطيع أن نصطحب أطفالنا معنا “.

ويضيف :”بالنسبة للمصروفات والأوضاع المعيشية فالأمر لايخفى على أحد، وفي ظل جائحة كورونا أصبحت الأمور صعبة للغاية”.

يحرص غالب سكان طرابلس الابتعاد عن التجمعات والتقليل من العلاقات الاجتماعية بقدر الإمكان مطالبين بأداء المناسك الدينية في الشهر الفضيل باحتياط أكثر مع مراعاة الوضع الوبائي الخطير.