صنع الله يبحث تعزيز التعاون المشترك مع توتال الفرنسية

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، رفقة المدير التنفيذي لشركة توتال الفرنسية باتريك بوياني توسيع افاق التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر المؤسسة، إذ تمت مناقشة احتياجات شركتي الواحة ومبروك لغرض زيادة معدلات الانتاج وفق خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل، بالإضافة الى ادخال تقنية الطاقات المتجددة الطاقة الشمسية بمنظومات شركة الواحة للنفط،

من جهته أكد صنع لله أن المؤسسة “تعول كثيراً على الخبرات والامكانيات الكبيرة التي تمتلكها شركة توتال الفرنسية والتي ستساهم في انجاز العديد من المشاريع التطويرية والهامة مثل شمال جالو، وم ن 98 والتي تمثل اهم المؤملات بقطاع النفط، حيث سيصل الانتاج من هذين الحقلين إلى ما يقارب 175 ألف برميل.–

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