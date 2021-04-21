اقتصاد

السودان: ارتفاع معدل التضخم إلى 342 في المائة

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت المذكرة الشهرية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء السوداني عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في السودان لشهر مارس إلى نحو ثلاثمائة واثنين وأربعين في المائة، أي بارتفاع 11 نقطة عن شهر فبراير الماضي.

وأوضحت المذكرة أن معدل التضخم السنوي لمجموعة الأغذية والمشروبات تراجع إلى 253 في المائة خلال شهر مارس، مقارنة بمعدل 262 في المائة في فبراير، إلى جانب ذلك سجل المعدل الأساسي بدون مجموعة الأغذية والمشروبات أربعمائة وتسعة وستون فاصلة ثلاثة وثمانون في المائة لشهر مارس، بينما سجل معدل التضخم للسلع المستوردة في سلة المستهلك ارتفاعًا إلى مئتين وثلاثة وأربعون فاصلة ثمانية من عشرة في المائة لذات الشهر.

وفي وقت سابق، كان قد أعلن صندوق النقد الدولي عن استعداده لمساعدة السودان بعد أن رفعت واشنطن البلد من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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