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بالأرقــام.. أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 21/04/2021

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / ادارة الموقع libya
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مصدر الخبر / ادارة الموقع libya

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الاربعاء 21 ابريل 2021م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.135 و5.13 دينار

الدولار الامريكي – زليتن 5.135 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 5.215 دينار

حوالات دبي-تركيا – 5.13 و5.12 دينار

اليورو = 6.15 دينار

الجنية الإسترليني 7.00 دينار

الليرة التركية 0.64 دينار

الدينار التونسي 1.88 دينار

الجنية المصري 0.33 دينار

الدينار الأردني 7.15 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ210 دينار

كسر الفضة 2.4 دينار

بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر”

دولار بشيك المصدق: – 5.98 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.94 “مصرف الوحدة” – 5.13 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

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