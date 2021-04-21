وزير الاتصالات المصري :الفترة المقبلة ستشهد توفير المزيد من خدمات الاتصالات التي تخدم الشعبين

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب اجتماعاً موسعاً يوم أمس الثلاثاء مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية عمرو طلعت، وبحضور مدير الشركة الليبية القابضة للاتصالات رجب بن رجب وعدد من المسؤولين بالجهتين.

حيث تم خلال الاجتماع التعريف بقطاع الاتصالات في البلدين ومناقشة سبل التعاون المشترك.

والجدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين دولة ليبيا وجمهورية مصر العربية في مجال الاتصالات والتكنلوجيا والتدريب.

كما تضمنت المذكرة التي وُقّعت بين رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الدولية عادل أبو فارس والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات الدولية عادل إبراهيم تحسين وتطوير الكابل الحدودي الدولي بين البلدين، حيث سينعكس هذا التعاون إيجاباً على أداء خدمات الاتصالات الدولية والاستفادة من البنية التحتية الممتدة حول العالم للكابلات البحرية الخاصة بالمصرية للاتصالات ونقل الحركة الدولية إلى ليبيا.

أما مذكرة التفاهم التي وُقّعت بين رئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا محمد براس على والرئيس التنفيذي للشركة المصرية عادل ابراهيم فتهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال تشغيل وصيانة وتطوير شبكات الألياف البصرية.

أما المذكرة الثالثة والتي وُقعت بين مدير الشركة القابضة للاتصالات رجب بن رجب ورئيسة معهد تكنلوجيا المعلومات المصري هبة صالح أحمد ، تشمل مجالات التدريب التقني وبناء القدرات إلى خلق تعاون ثنائي مثمر ووثيق بين البلدين في مجال بناء القدرات البشرية عبر المشاركة في مشروع أكاديمية الإتصالات وتقنية المعلومات.

و من جانبه قال وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات المصرية: “أن الفترة المقبلة ستشهد توفير المزيد من خدمات الاتصالات التي تخدم الشعبين في المقام الأول والقارة الأفريقية بشكل عام”.

مؤكدا على تطلع بلاده إلى المزيد من الشراكات مع الجانب الليبي في مجال الاتصالات لتقديم خدمات تقنية متطورة في البلدين.

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