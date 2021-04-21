اقتصاد

اجتماع شركتي الزويتينة وتداول للتقنية للمناقشة والإتفاق على إيقاف نسبة 3% لحاملي بطاقة التداول

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اجتمعت شركة الزويتينة للنفط مع شركة تداول للتقنية اليوم الإربعاء الموافق 21-4-2021، وبحضور عضو لجنة إدارة المشل للشؤون الإدارية والمالية “صلاح عيله” ومدير الإدارة المالية بالوكالة “علي حليله” ومن إدارة تقنية المعلومات والإتصالات “محسن بن نيران” “نادر الساعدي” .

تناول الاجتماع مناقشة والإتفاق على إيقاف نسبة 3% لحاملي بطاقة التداول من موظفي شركة الزويتينة للنفط ، وكذلك إمكانية إستعمال بطاقة تداول المشحونة لسحب مبلغ مالي ( كاش ) في المستقبل من آلة السحب الآلى ATM حسب رغبة حامل البطاقة، بحيث يكون أعلى سقف للسحب 2000 دينار، وأيضا سيتم العمل بالاتفاق بعد توقيع العقد المبرم بين الطرفين .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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