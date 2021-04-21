توقيع إتفاقية تعاون بين وزيرا الصحة في مصر وليبيا

تم يوم أمس الثلاثاء توقيع اتفاقية بين وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي ووزيرة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية هالة زايد، اتفق خلالها الطرفان على معاملة الليبيين معاملة المصريين في تلقي العلاج والاستفادة من خدمات المؤسسات العلاجية المصرية العامة والخاصة وفق أسعار التأمينات الخاصة بالمصريين، وتسهيل دخول المرضى الليبيين وسيارات الإسعاف إلى جمهورية مصر العربية.

كما نصت الاتفاقية على التعاون المشترك في مجالات التدريب وتنمية الموارد الصحية خاصة بين مركز تنمية القوى العاملة الطبية في ليبيا والمعهد الوطني للتدريب في جمهورية مصر العربية، حيث تكفل الجانب المصري بإعارة واستجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة لتغطية العجز ورفع القيود على سفر هذه العمالة إلى ليبيا.

ونصت أيضاً على أن يقوم الجانب المصري بتزويد الجانب الليبي بإمدادات الأكسجين الطبي، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ منذ توقيعها.

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