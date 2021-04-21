بوجناج يجدد التزام الحكومة بتقديم الخدمات الأساسية والخدمية في الجنوب 

أخبارليبيا24

جدد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح تأكيده على التزام الحكومة بتقديم الخدمات الأساسية والخدمية للمواطنين بكافة مدن ومناطق الجنوب.

واستعرض بوجناح خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء في طرابلس مع عدد من عمداء بلديات مدن الجنوب، بحضور وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد بوخزام أبرز الاحتياجات التي تحتاجها البلديات بالمدن والمناطق الواقعة داخل نطاق كل منها.

وبين عمداء البلديات أبرز العراقيل والمختنقات التي تعوق وتحول دون تقديم البلديات للخدمات الواقعة على عاتقها بما يلبي احتياجات الأهالي من خدمات معيشية وغيرها من المرافق التي يجب تفعيلها ودعمها في شتى المجالات أسوة بباقي مدن والمناطق.

وشدد نائب رئيس الحكومة على أولوية الملف الأمني بالجنوب لتأمينه وبسط الأمن واستعادة هيبة الدولة، بالإضافة إلى ملف الوقود وتأمين الشاحنات التي تزود المحطات بالوقود لكي يتحصل المواطنين على احتياجاتهم اليومية من الوقود.

وأعرب بوجناح أن الحكومة ستعمل لتوفير ودعم البلديات بكافة الضروريات التي تخدم الأهالي وتلبي احتياجاتهم في الأمور الخدمية والصحية والمعيشية والبنى التحتية وهو ما ستعمل الحكومة على توفيره بكافة المدن والمناطق ليست على صعيد الجنوب فحسب بل في ربوع ليبيا عامة.