وزير الحكم المحلي يُكلِف بصرف مرتبات العاملين بشركة خدمات النظافة بنغازي 

أخبارليبيا24

كلف وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية نورالدين التومي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بصرف مرتبات العاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة بنغازي.

وأكد التومي في تكليفه الذي تحصلت “أخبارليبيا24” على نسخة منه على أن تصرف المرتبات بشكل مباشر من الوزارة خصما من مخصصاتها.

وطالب وزير الحكم المحلي بالاستمرار في عملية الصرف بشكل دوري بما يكفل حصول العاملين على حقوقهم وذلك إلى أن تتم عملية تسوية الأوضاع القانونية للشركة.

وأشار التومي إلى معاناة العاملون بالشركة من تأخر صرف مرتباتهم لسنوات نتيجة للانقسام السياسي خلال السنوات الماضية، وهو ما لا يمكن قبول استمراره تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية.

وأفاد وزير الحكم المحلي أن حكومة الوحدة وضعت هدف تمكين المواطن من الحصول على حقوقه من أولى أولياتها.