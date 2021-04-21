شكشك يلتقي وزيرة الخارجية لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالوزارة

التقى رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس “خالد أحمد شكشك” اليوم الاربعاء الموافق 21 أبريل 2021 مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش”، بحضور عدد من مستشاري الديوان والوزارة.

وقد تناول المجتمعون بالنقاش جملة من المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة، أهمها رؤية وخطة عمل الوزارة في ترشيد الإنفاق وتنظيم عدد السفارات والبعثات الليبية بالخارج، وتنظيم إجراءات ترشيح الموظفين الدبلوماسيين للعمل الخارج، أيضاً ملف الملاك للسفارات للبعثات الليبية بالخارج.

كذلك تم مناقشة ملاحظات الديوان حول قرارات الإيفاد الصادرة عن وزير الخارجية السابق خلال عامي 2020- 2021.

الجدير بالذكر أنه تم الاتفاق على ضرورة تحديد آليات لتنفيذ الملاحظات التي أبداها الديوان على أداء عمل الوزارة.

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