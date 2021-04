تراجع أسعار النفط في ظل مخاوف إزاء الطلب العالمي

واصلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، خسائرها، وذلك في ظل مخاوف إزاء الطلب العالمي على الخام بسبب تزايد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وانخفض الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 2.63% إلى 61.02 دولار للبرميل، وقبل ذلك كان الخام قد سجل 62.44 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام العالمي “برنت” بنسبة 2.24% إلى 65.08 دولار للبرميل، وفي وقت سابق بلغ الخام العالمي مستوى 66.28 دولار للبرميل.

وأعلنت الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، اليوم، عن زيادة قياسية للوفيات اليومية بكوفيد-19، لتبلغ 2023 حالة وفاة، وزيادة قياسية لحالات الإصابة اليومية أيضا، إذ تجاوزت 295 ألفا.

كما يواجه البلد، الذي تخضع مناطق شاسعة فيه لإجراءات عزل بسبب الموجة الثانية الهائلة من الجائحة، من أزمة في إمدادات الأكسجين لمعالجة المرضى.

وقال رافيندرا راو، نائب رئيس السلع في كوتاك سيكيورتيز: “الهند مستهلك رئيسي للنفط الخام، لذا فإن تزايد الإصابات بالفيروس هناك ومن ثم فرض القيود للحد من الانتشار سيضعف توقعات الطلب”.

وتابع: ” تظل الإمدادات جيدة في أسواق الخام العالمية، في حين من المقرر أن ترفع أوبك وحلفاؤها الإنتاج في الأشهر المقبلة. وإذا لم تتحسن صورة الطلب كثيرا، قد تشهد الأسعار حركة تصحيح أكبر”.

