وزير النفط والغاز :سيتم تحويل مبلغ مليار وثماني واربعون مليون دينار ليبي إلى حساب المؤسسة الوطنية للنفط

عقد وزير النفط والغاز “محمد عون” اجتماعاً اليوم الاربعاء مع مستشاري الوزارة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وبحضور عدد من مدراء الشركات والمعاهد النفطية التابعة لها ومعهد النفط الليبي.

وقد أستمع الوزير إلى ما طرحه مدراء الشركات النفطية من تقارير فنية، وأرآء ومقترحات من شأنها التغلب على الصعاب والعوائق التي تواجه القطاع، وعلى رأسها موضوع تسيل الميزانيات للتمكن من تنفيذ العمليات النفطية، وللخروج من المديونية المحلية لكثير من الشركات.

وتم التطرق أيضاً إلى القضايا التي تهم مستخدمي قطاع النفط مباشرة، والتي تتمثل في التأمين الصحي، وزيادة المرتبات بـنسبة 67%، وكذلك المطالبات بإعادة النظر في اللوائح الإدارية والمالية المعمول بها في الشركات.

وأفاد الوزير إنه يجري الآن تحويل مبلغ مليار وثماني واربعون مليون دينار ليبي إلى حساب المؤسسة الوطنية للنفط حيث اعطي الإذن لتحويل خمسمائة مليون دينار ليبي بالأمس، والمبلغ الباقي سيجري تحويله بعد التنسيق مع وزارة التخطيط لانه من البند الثالث في الميزانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية