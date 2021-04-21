حفتر يجتمع برئيس شركة الخليج العربي للنفط على خلفية وقف إنتاجها النفطي

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قالت شركة الخليج العربي للنفط، إن القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اجتمع اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس إدارة الشركة، فضل الله عيسى احتيتة.

وأفادت الشركة، في بيان، أن احتيتة قدّم شرحًا وافيًا لحفتر، حول الأسباب التي دفعت إلى تخفيض وإيقاف إنتاج النفط، والتي ترتكز على تردي الوضع المالي بالشركة وعدم توفير أي مخصصات مالية أو ميزانيات منذ بداية الربع الأخير من سنة 2020، لمواجهة متطلبات التشغيل والإنتاج المستمرة.

وأضافت، أن ذلك نتج عنه تراكم الديون وعدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات وتوفير قطع الغيار ومستلزمات العمل، على الرغم من حرصها خلال المدة الماضية على استمرار الإنتاج والعمل على زيادته.

وقالت الشركة، أن احتيته أكد على ضرورة إعطاء أولوية للشركات الوطنية وموضوع حجب الإيرادات يجب أن يطرح من جديد، لافتًا إلى أن شركة الخليج العربي للنفط لن تباشر عملياتها طالما هناك مديونية واجبة السداد للمقاولين .

وذكرت الشركة، أن حفتر علق بالقول إن النفط الليبي ثروة الأجيال ويجب استثمار إيراداته في قطاع النفط الحيوي والحفاظ على البنية التحتية.

وقالت إن حفتر أكد على أن القيادة العامة تقف مع الشركات الوطنية، وأن مسألة إيقاف الإنتاج لأسباب فنية تقررها الشركة، ولا يمكن لأي كان أن يفرض إرادته على الشركات الوطنية، وإن هذه رسالة واضحة لكل من يحاول اعتبار النفط أداة للسيطرة على إرادة الشعوب. يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت، الإثنين، القوة القاهرة على ميناء الحريقة النفطي في طبرق، والذي يعد الميناء الرئيس لتصدير النفط الخام من الحقول النفطية التابعة لشركة الخليج العربي للنفط.

وأكد المؤسسة، في بيان، على أن هذا الإجراء جاء على خلفية رفض مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، الأمر الذي أدى الى تفاقم مديونية بعض الشركات وعلى رأسها شركة “الخليج العربي للنفط.