وزير الصحة :على منظمة الصحة العالمية الإلتزام بالآليات والضوابط التنظيمية للتعاون والتي تُحددها وزارة الصحة

اجتمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي مع رئيس البعثة والممثلة عن منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، وبحضور مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار ومدير مكتب التعاون الدولي لبحث آليات التعاون مع المنظمة خالد عطية.

جاء خلال الاجتماع وضع الضوابط التنظيمية للعمل وذلك من خلال الرجوع و التنسيق مع وزارة الصحة كالقناة الرئيسية الوحيدة قبل الشروع في أي نشاط فيما يخص إدارات الوزارة أو الجهات التابعة لها.

وأكد الزناتي على تقديره للمجهودات التي تقدم من قبل المنظمة، ولكن إلتزام المنظمة بالضوابط هو من أجل إعادة تنظيم آليات التعاون.

واشترط أيضاً على المنظمة ضرورة إعطاء العلم المسبق للوزارة حول كل ما يخص الإمدادات الطبية ومكان توزيعها.

وفيما يتعلق بملف وباء كورونا المستجد تم وضع آلية التعاون فيما يخص توفير جرعات اللقاح عن طريق لجنة التطعيمات.

وأشارت هوف على دعمها الكامل لبرنامج مكافحة السرطان بليبيا، وستسعى لجلب المختصين إلى ليبيا للعمل معاً على تطوير استراتيجيات البرنامج.

وأكدت على أن ليبيا عضو في منظمة الصحة العالمية، وأنها من الدول السباقة في دفع قيم الاشتراكات، وسنسعى في تقديم المساعدة عند تعرض ليبيا لأي أزمة صحية، وعلى إلتزام المنظمة بالعمل تحت إطار وزارة الصحة.

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