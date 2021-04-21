اقتصاد

أبوجناح يؤكد التزام الحكومة بتقديم الخدمات الأساسية لكافة المدن والمناطق بالجنوب

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح مع عدد من عمداء بلديات مدن الجنوب وبحضور وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان .

وجدد رمضان أبوجناح تأكيده على إلتزام حكومة الوحدة الوطنية بتقديم الخدمات الأساسية والخدمية للمواطنين بكافة المدن والمناطق بالجنوب .

وأكد نائب رئيس الحكومة ملف الوقود وتأمين الشاحنات التي تزود المحطات بالوقود ، مضيفاً بأن الحكومة ستعمل لتوفير ودعم البلديات بكافة الضروريات التي تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم في الأمور الخدمية والصحية والمعيشية والبنى التحتية .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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