أبوجناح يؤكد التزام الحكومة بتقديم الخدمات الأساسية لكافة المدن والمناطق بالجنوب

عقد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح مع عدد من عمداء بلديات مدن الجنوب وبحضور وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان .

وجدد رمضان أبوجناح تأكيده على إلتزام حكومة الوحدة الوطنية بتقديم الخدمات الأساسية والخدمية للمواطنين بكافة المدن والمناطق بالجنوب .

وأكد نائب رئيس الحكومة ملف الوقود وتأمين الشاحنات التي تزود المحطات بالوقود ، مضيفاً بأن الحكومة ستعمل لتوفير ودعم البلديات بكافة الضروريات التي تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم في الأمور الخدمية والصحية والمعيشية والبنى التحتية .

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