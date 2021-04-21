وزير الصحة يلتقي السفير الألماني لبحث سبل التعاون في المجال الصحي بين البلدين

التقى صباح اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021 وزير الصحة بحكو الوحدة الوطنية “علي الزناتي” السفير الألماني لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا”، لمناقشة كيفية التعاون بين البلدين فيما يخص المجال الصحي.

وتم خلال اللقاء الحديث حول مدى تعاون الدولة الألمانية في تسهيل إجراءات السفر للمرضى الذين يعانون من حالات حرجة يصعب علاجها بالداخل، وإرسال خبراء ألمان في التخصصات الدقيقة لليبيا لإجراء العمليات بالداخل لتقليل التكلفة المالية، ونقل الخبرات الألمانية للعناصر الطبية والطبية المساعدة.

وطلب الوزير من السفير الألماني فتح باب التعاون فيما يخص إعادة بناء نظام الرعاية الصحية الأولية، توفير المعدات الطبية وتسليم الشركات الألمانية إدارة بعض المستشفيات.

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