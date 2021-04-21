الحويج يناقش خطة عمل مشروع شبكة ليبيا للتجارة

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج مع رئيس مجلس إدارة مشروع شبكة ليبيا للتجارة امحمد الدرويش .

تناول الاجتماع الدي ضم وكيل الوزارة المكلف رجب خليل وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب خطة عمل مشروع شبكة ليبيا للتجارة والعراقيل التي تواجه إستكمال المشروع.

ناقش الاجتماع خطة عمل مشروع شبكة ليبيا للتجارة خلال ( 2021 – 2023 م ) والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه إدارة المشروع في إستكمال مرحلة التنفيذ وسُبل تذليلها.

كما أكد الحويج عمل الوزارة على تفعيل دورها بالجهات التابعة لها وستتخذ كافة التدابير والإجراءات لدعم إدارة مشروع شبكة ليبيا للتجارة حتى تتمكن من القيام بمهامها وتنفيذ شبكة ليبيا للتجارة والمشروعات المرتبطة مع الجهات ذات العلاقة.

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