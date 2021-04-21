وزير النفط والغاز يتعهد خلال اجتماعه الأول بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها بالسعي على حل المشاكل و القضايا التي تمس مستخدمي القطاع

طرابلس 21 أبريل 2021 ( وال )- ثمّن وزير النفط والغاز ” محمد عون ” الجهود المبذولة من كافة العاملين بالقطاع النفطي في الحقول والموانئ والمنصات البحرية ومكاتب المؤسسة والشركات بمختلف المدن خصوصاً في هذه الظروف الاستثنائية .

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الموسع الذي عقده الوزير ” عون ” برئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومديري الشركات والمعاهد النفطية التابعة لها ومعهد النفط الليبي وبحضور مستشاري والذي يأتي ضمن خطة الوزارة للتواصل المباشر، والمتابعة والاطلاع على مختلف نشاطات القطاع .

وتعهد الوزير خلال الاجتماع بالسعي علي حل المشاكل والقضايا التي تمس مستخدمي القطاع مباشرة.. مبينا أن الوزارة على تواصل مباشر مع حكومة الوحدة الوطنية من أجل التسريع بوضع الحلول لهذه القضايا، سواء الفنية منها أو الإدارية والمالية.

وكشف الوزير في هذا الصدد بأنه تم خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء بدعوة من رئيس الحكومة ” عبد الحميد الدبيبة ” وحضره وزير المالية و محافظ مصرف ليبيا المركزي الاتفاق على الإسراع لتحويل مبلغ مليار وثماني وأربعون مليون دينار ليبي إلى حساب المؤسسة الوطنية للنفط ،وأعطي الإذن بتحويل خمسمائة مليون دينار ليبي بالأمس، والمبلغ الباقي سيجري تحويله بعد التنسيق مع وزارة التخطيط لأنه من البند الثالث في الميزانية.

وأفادت مصادر بالمكتب الإعلامي في الوزارة وكالة الأنباء الليبية أن اللقاء كان مناسبة لاطلاع وزير النفط والغاز للتقارير الفنية والاستماع لرؤية ومقترحات مديري الشركات النفطية التي من شأنها التغلب على الصعاب والعوائق التي تواجه القطاع، وعلى رأسها موضوع تسيل الميزانيات للتمكن من تنفيذ العمليات النفطية، وللخروج من المديونية المحلية لكثير من الشركات، بالإضافة إلى القضايا التي تهم العاملين قطاع النفط ، والتي من أبرزها : التأمين الصحي، وزيادة المرتبات بـنسبة ( 67 ) %، وكذلك المطالبات بإعادة النظر في اللوائح الإدارية والمالية المعمول بها في الشركات. (وال- طرابلس)

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