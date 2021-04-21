صنع الله يبحث توسيع آفاق التعاون مع توتال

طرابلس 21 ابريل 2021 (وال)- ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع المدير التنفيذي لشركة “توتال” الفرنسية “باتريك بوياني” والوفد المرافق له، تَوطيد العلاقات الثنائية وتطويرها وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد الثلاثاء بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، بحضور أعضاء مجلس الإدارة أبو القاسم شنقير والعماري محمد.

وتطرق الجانبان إلى احتياجات شركتي الواحة ومبروك لغرض زيادة معدلات الإنتاج وفق خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى إدخال تقنية الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية) بمنظومات شركة الواحة للنفط، وبرامج المسؤولية الاجتماعية بمناطق عمليات الشركة.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على “فيسبوك” إن “بوياني” وعد بتقديم المزيد من المساهمات، وعلى رأسها المساهمة في تمويل مقترح منظمة الصحة العالمية المقدم للمؤسسة الوطنية للنفط، بشأن توفير الأدوية والعلاج لشريحة الأطفال من مرضى الأورام في ليبيا.

وأشارت المؤسسة إلى أنها تسعى لتحقيق هذه الأهداف الحيوية مع شريكها “توتال”، لأجل النهوض بقطاع النفط الليبي الداعم الرئيسي والوحيد للاقتصاد الوطني. (وال- طرابلس)

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