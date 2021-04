وزارة الاقتصاد تُناقش مشروع «شبكة ليبيا» للتجارة

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اجتماعاً الأربعاء، مع رئيس مجلس إدارة مشروع شبكة ليبيا للتجارة امحمد الدرويش، ووكيل الوزارة المكلف رجب خليل.

ويأتي الاجتماع لمناقشة خطة عمل مشروع شبكة ليبيا للتجارة والعراقيل التي تواجه استكمال المشروع، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

واستعرض الاجتماع خطة عمل مشروع شبكة ليبيا للتجارة خلال المدة (2021 – 2023 م) والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه إدارة المشروع في استكمال مرحلة التنفيذ وسُبل تذليلها.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل على تفعيل دورها بالجهات التابعة لها وستتخذ كافة التدابير والإجراءات لدعم إدارة مشروع شبكة ليبيا للتجارة حتى تتمكن من القيام بمهامها وتنفيذ شبكة ليبيا للتجارة والمشروعات المرتبطة مع كافة الجهات ذات العلاقة.

