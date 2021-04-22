لهذه الأسباب… شركة سرت النفطية تحيط صنع الله بإضطرارها تخفيض الإنتاج وتوقفه خلال 72 ساعة

وجه رئيس مجلس الإدارة بشركة سرت النفطية رسالة إلى رئيـس مجلـس إدارة المؤسسة الوطنيـة للنفـط أحاطه خلالها بعدم قدرة الشركة على الاستمرار في عمليات تشغيـل الوحدات الإنتاجية مما يضطر الشركـة إلى تخفيـض الإنتاج وتوقفه نهائياً في غضون 72 ساعـة.

وبحسب الشركة إنَ السبـب في اتخـاذ هذا القرار الوضع المالي الحرج جداً الذي تمر به الشركة وعدم قدرة الشركة على الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية أمام المقاولين وتراكـم الديـون ونقـص قطع الغيـار والزيـوت والمـواد الكيميائية اللازمـة لعمليات التشغيـل.

حيث تعاني الشركة وبشكل كبير من شح الميزانية التشغيلية والرأسمالية التي لم يتم تسييلها منذ ما يزيد عن سبعــة أشهــر مما ترتــب عنه عجــز شديد في توفيــر قطع الغيار والمواد اللازمــة لاستمــرار الإنتــاج.

و أفاد مدير إدارة الإنتاج المكلف بأن كمية الزيوت الخاصة بالعمليات التشغيلية للتوربينات الغازية وضواغط الرفع الصناعي بالغاز بحقول الشركة قاربت على النفاد مما ينذر بتوقف مفاجئ إن لم يتم تدارك الأمر بتوفيرها بشكل عاجل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية