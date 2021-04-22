لهذه الأسباب… شركة سرت النفطية تحيط صنع الله بإضطرارها تخفيض الإنتاج وتوقفه خلال 72 ساعة

وجه رئيس مجلس الإدارة بشركة سرت النفطية رسالة إلى رئيـس مجلـس إدارة المؤسسة الوطنيـة للنفـط أحاطه خلالها بعدم قدرة الشركة على الاستمرار في عمليات تشغيـل الوحدات الإنتاجية مما يضطر الشركـة إلى تخفيـض الإنتاج وتوقفه نهائياً في غضون 72 ساعـة.
وبحسب الشركة إنَ السبـب في اتخـاذ هذا القرار الوضع المالي الحرج جداً الذي تمر به الشركة وعدم قدرة الشركة على الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية أمام المقاولين وتراكـم الديـون ونقـص قطع الغيـار والزيـوت والمـواد الكيميائية اللازمـة لعمليات التشغيـل.
حيث تعاني الشركة وبشكل كبير من شح الميزانية التشغيلية والرأسمالية التي لم يتم تسييلها منذ ما يزيد عن سبعــة أشهــر مما ترتــب عنه عجــز شديد في توفيــر قطع الغيار والمواد اللازمــة لاستمــرار الإنتــاج.
و أفاد مدير إدارة الإنتاج المكلف بأن كمية الزيوت الخاصة بالعمليات التشغيلية للتوربينات الغازية وضواغط الرفع الصناعي بالغاز بحقول الشركة قاربت على النفاد مما ينذر بتوقف مفاجئ إن لم يتم تدارك الأمر بتوفيرها بشكل عاجل.
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