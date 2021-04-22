ديوان المحاسبة تناقش الانفاق وتنظيم عدد السفارات بالخارج

ناقش رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك رفقة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، سيرعمل الوزارة وأهم الملاحظات عليه.

إذ بحث الاجتماع رؤية وخطة عمل الوزارة في ترشيد الانفاق وتنظيم عدد السفارات والبعثات الليبية بالخارج، إلى جانب تنظيم اجراءات ترشيح الموظفين الدبلوماسيين للعمل الخارج، إضافة للاطلاع على ملف الملاك للسفارات للبعثات الليبية.

كما تناول الاجتماع، مناقشة ملاحظات الديوان حول قرارات الايفاد الصادرة عن وزير الخارجية المفوض خلال عامي 2020 -2021.. وقد خلُص الاجتماع إلى الاتفاق على ضرورة تحديد آليات لتنفيذ الملاحظات التي ابداها الديوان على اداء عمل الوزارة.

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