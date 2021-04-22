اقتصاد

ديوان المحاسبة تناقش الانفاق وتنظيم عدد السفارات بالخارج

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك رفقة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، سيرعمل الوزارة وأهم الملاحظات عليه.

إذ بحث الاجتماع رؤية وخطة عمل الوزارة في ترشيد الانفاق وتنظيم عدد السفارات والبعثات الليبية بالخارج، إلى جانب تنظيم اجراءات ترشيح الموظفين الدبلوماسيين للعمل الخارج، إضافة للاطلاع على ملف الملاك للسفارات للبعثات الليبية.

كما تناول الاجتماع، مناقشة ملاحظات الديوان حول قرارات الايفاد الصادرة عن وزير الخارجية المفوض خلال عامي 2020 -2021.. وقد خلُص الاجتماع إلى الاتفاق على ضرورة تحديد آليات لتنفيذ الملاحظات التي ابداها الديوان على اداء عمل الوزارة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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