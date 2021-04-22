“سرت للنفط” : وقف الإنتاج بسبب غياب الميزانيات

أحاط رئيس مجلس الإدارة بشركة سرت للنفط والغاز، مسعود سليمـان موسى، في رسالة إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع لله، بعدم قدرة الشركة على الاستمرار في عمليات تشغيل الوحدات الإنتاجية، وتوقف الإنتاج نهائيًا في غضون اثنين وسبعين ساعة.

وبحسب المراسلة، فقد أرجع مسعود سليمان سبب اتخاذ هذا القرار إلى عدم قدرة الشركة على الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية أمام المقاولين وتراكم الديون ونقص قطع الغيار والزيـوت والمواد الكيميائية اللازمة لعمليات التشغيل، داعيًا صنع لله إلى مخاطبة الجهات المسؤولة لتوفير الميزانيات اللازمة لاستمرار تشغيل تلك الوحدات.

من جهته أكد مدير إدارة الإنتاج المكلف أحمد إبراهيم بأن كمية الزيوت الخاصة بالعمليات التشغيلية للتوربينات الغازية وضواغط الرفع الصناعي بالغاز بحقول الشركة قاربت على النفاد مما ينذر بتوقف مفاجئ إن لم يتم تدارك الأمر بتوفيرها عاجل.

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