صنع الله: الإنتاج اليوم انحدر إلى مليون برميل

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قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن الإنتاج اليوم انحدر إلى مليون برميل بعد أن كان قد وصل في الأيام الماضية الى مليون وثلاثمائة ألف برميل يوميا، وربما ستكون الأيام القادمة الأرقام أقل بكثير.

وتابع صنع الله خلال اجتماع أمس الأربعاء مع وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون :”قطاع النفط في ليبيا لديه إمكانيات بشرية هائلة تمكنه من النهوض بمستوى الإنتاج اليومي من النفط إلى مستوى ما فوق 2 مليون برميل يوميا في الفترة القريبة”.

واستطر بالقول :“إلا أن عدم اعتماد الميزانيات اللازمة للقطاع حالت دون الوصول إلى ذلك، بل وإن الأمر تفاقم ليصل إلى اضطرار بعض الشركات إلى وقف الإنتاج بسبب عدم توفر قطع الغيار ومواد التشغيل الضرورية”.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى تدني الخدمات الصحية والتموينية وضعف مرتبات العاملين بالقطاع وتأخرها لشهور بالنسبة للشركات الخدمية.

وعزى صنع الله ذلك الانحدار إلى غرق الشركات الوطنية بالديون وعدم استطاعتها الاستمرار في الإنتاج نتيجة المشاكل الفنية التي تهدد سلامة العمليات بسبب عدم اعتماد الميزانيات اللازمة وعدم تسييل إلا أقل من 2‎%‎ من الميزانية.

ودعا وزارة النفط إلى توفير الميزانيات المطلوبة من الحكومة حتى تتمكن المؤسسة من تحقيق المستهدف من الإنتاج بنهاية العام الحالي.

وأضاف أن المؤسسة الوطنية للنفط سعت كثيرا وبذلت كل الجهود من أجل تعديل رواتب عامليها بتضمين هذه الزيادة في الميزانيات المختلفة السابقة إلا أنها لم تجد تجاوب من الحكومات بهذا الخصوص.

وكانت شركة سرت للنفط أعلنت عن عدم قدرتها على الاستمرار في عمليات تشغيـل الوحدات الإنتاجية مما يضـطرها إلى تخفيـض الإنتاج وتوقفـه نهائياً في غضون 72 ساعـة.

وجاء ذلك في رسالة موجهة من رئيس مجلس إدارة الشركة مسعود سليمان موسى إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة إن القرار سببه الوضع المالي الحرج جداً الذي تمر به الشركة وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية أمام المقاولين وتراكـم الديـون ونقـص قطع الغيـار والزيـوت والمـواد الكيميائية اللازمـة لعمليات التشغيـل.