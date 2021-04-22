أكثر من 18 مليون برميل صادرات ميناء الحريقة من يناير حتى إعلان القوة القاهرة 

أخبار ليبيا24-خاص

بلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق 18 مليون و150 ألف برميل من النفط الخام منذ بداية يناير من العام الحالي وقد بلغ عدد النواقل 20 ناقلة أغلب شحناتها بلغت مليون برميل.

وكانت النواقل النفطية وحمولتها على النحو التالي :

* شهر يناير

الناقلة (ساماريا كريتي) بلغت شحنتها 700 ألف برميل.

الناقلة (أولمبيك فايتر) بلغت شحنتها مليون برميل.

الناقلة ( يوروتشامبيون 2004 ) بلغت شحنتها مليون برميل.

الناقلة ( دلتا سكاي ) وشحنتها مليون برميل .

* شهر فبراير

الناقلة ( فرونت كروسر ) بلغت شحنتها مليون برميل.

الناقلة ( فرونت سيول ) بلغت شحنتها 600 ألف برميل .

الناقلة ( نوردك كروس ) بلغت شحنتها مليون برميل.

الناقلة ( نيسوس سيكنوس ) بلغت شحنتها مليون برميل.

* شهر مارس

الناقلة ( ماران فويبي ) بلغت شحنتها مليون برميل.

الناقلة ( ميلوديا ) بلغت شحنتها مليون برميل.

الناقلة ( ميليتيدس ام 2 ) بلغت شحنتها مليون برميل.

الناقلة ( ديلتا ماريا ) بلغت شحنتها مليون برميل.

الناقلة ( كاسوس ) بلغت شحنتها 600 ألف برميل.

الناقلة ( دلتا كاناريس ) بلغت شحنتها 600 ألف برميل.

الناقلة ( دلتا كوماندر ) بلغت شحنتها مليون برميل.

الناقلة ( ينق دونق هاي ) بلغت شحنتها مليون برميل.

* شهر ابريل

الناقلة ( اكسبلورر ) بلغت شحنتها مليون برميل.

الناقلة ( ليفان تاين سي ) بلغت شحنتها 650 ألف برميل.

الناقلة ( ليبيا ) بلغت شحنتها مليون برميل.

الناقلة ( سي اي هاميلتون ) بلغت شحنتها مليون برميل وهي اخر ناقلة وكانت بتاريخ 17 أبريل قبل إعلان القوة القاهرة على ميناء الحريقة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

وقد بلغ عدد النواقل النفطية منذ بداية شهر يناير 20 ناقلة نفطية وبلغ عدد الشحنات 18 مليون و 150 ألف برميل من النفط الخام .

وأعلنت شركة الخليج العربي للنفط في الثامن عشر من شهر أبريل الجاري عن تخفيض إنتاجها بسبب عدم توفر الميزانية.

كما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في التاسع عشر من شهر أبريل عن إعلان القوة القاهرة على ميناء الحريقة النفطي في طبرق التابع لشركة الخليج العربي للنفط بسبب عدم تسييل الميزانية للمؤسسة الوطنية للنفط والتي لم تسيل من شهر سبتمبر من العام الماضي.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن المسؤولية القانونية الكاملة تقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى القرار رقم 871 الصادر من حكومة الوفاق في 30 نوفمبر من العام الماضي والقاضي بتخصيص ميزانية للمؤسسة تقدر بـ مليار و48 مليون دينار.

واستنكرت المؤسسة الوطنية للنفط بشدة حجب المركزي لهذه الميزانية التي لم تصرف لها منذ سبتمبر الماضي .

حيث قال رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط فضل الله احتيتة اليوم الخميس إن شركة الخليج لم تستلم أي دينار واحد منذ سبتمبر من العام الماضي.

وأضاف احتيتة في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″ أن إيرادات شركة الخليج تفوق السبعين مليون دينار ليبي يوميا.

وبإعلان القوة القاهرة يتوقف الإنتاج بحقلي مسلة والسرير التي تزود ميناء الحريقة النفطي بالنفط الخام عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة وتتوقف النواقل النفطية عن الرسو على هذا الميناء الاهم لشركة الخليج العربي للنفط.