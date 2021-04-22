شركة سرت للنفط: الأزمة المالية تنذر بتوقف عمليات الانتاج

حذر رئيس شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مسعـود موسى، من توقف العمل بالشركة في غضون 72 ساعة، ومن الاستمرار في عمليات تشغيل الوحدات الإنتاجية.

وأرجع موسى في خطاب عاجل منه إلى رئيس المؤسسـة الوطنيـة للنفـط مصطفى صنع الله السبـب؛ إلى الوضع المالي الحرج الذي تمر به الشركة وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية أمام المقاولين وتراكم الديون ونقص قطع الغيار والزيوت والمواد الكيميائية اللازمـة لعمليات التشغيـل.

ودعا موسى في رسالته المؤسسة إلى مخاطبة الجهات المسؤولة لتوفير الميزانيات اللازمة لاستمرار تشغيل تلك الوحدات، بحسب الصفحة الرسمية للشركة. يذكر بأن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، حذر في أوقات عديدة من انخفاض إنتاج الشركات النفطية العاملة في البلاد، بسبب نقص الموارد المالية اللازمة لتشغيلها.

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