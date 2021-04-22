في اجتماع مع وزير النفط .. صنع الله يطالب بتسييل ميزانية المؤسسة لوقف انحدار الإنتاج

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن إنتاج النفط اليوم انحدر إلى مليون برميل بسبب الديون المتراكمة على الشركات الوطنية وعدم استطاعتها الاستمرار في الإنتاج نتيجة المشاكل الفنية التي تهدد سلامة العمليات لعدم اعتماد الميزانيات اللازمة و تسييل 2‎%‎ فقط على حد تعبيره.

و أكد صنع الله خلال الاجتماع أن قطاع النفط في ليبيا بإمكانه الوصول إلى ما فوق 2 مليون برميل خلال المدة القريبة القادمة موضحا أن عدم اعتماد الميزانيات اللازمة للقطاع حالت دون الوصول إلى ذلك، ما اضطر بعض الشركات إلى وقف الإنتاج بسبب عدم توفر قطع الغيار و مواد التشغيل الضرورية بالإضافة إلى تدني الخدمات الصحية والتموينية وضعف مرتبات العاملين بالقطاع و تأخرها لشهور .

جاء ذلك خلال اجتماع الأربعاء بين المؤسسة ووزارة النفط والغاز بحضور الوزير محمد عون وعضوي مجلس الإدارة بالمؤسسة أبو القاسم شنقير والعماري محمد العماري ، وعدد من رؤساء لجان الإدارات بالشركات النفطية تحدث خلاله رئيس مؤسسة النفط عن قلة الإمكانيات المادية التي أدت إلي صعوبة تطوير بعض الحقول البرية والبحرية وتعطل مشاريع أخرى الأمر الذي أثر سلبيا على قطاع الكهرباء خلال السنوات الثلاث الماضية إضافة إلى الخروقات الأمنية المتكررة بمجمع مليتة و الاعتداء على المنشآت والممتلكات العامة و سرقة الزيوت بمصفاة الزاوية حسب قوله.

وطالب صنع الله من حكومة الوحدة الوطنية سرعة توفير اللقاحات الخاصة بكورونا لكافة العاملين بقطاع النفط وإعطائهم الألوية، موضحا بأن القطاع يعاني من تردي في الخدمات الصحية لبعض الشركات وانعدامها بالكامل في الشركات الخدمية و ذلك بسبب نقص الميزانيات مشددا على ضرورة وضع حد لهذا الوضع المتفاقم، كما طالب صنع الله من وزير النفط مساعدة المؤسسة في تفعيل القرار الصادر عن رئاسة الوزراء عام 2013 بخصوص تعديل رواتب العاملين بالمؤسسة أوة بباقي قطاعات الدولة التي زادت مرتباتها.

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