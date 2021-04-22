صنع الله: الانتاج إنحدر إلى مليون برميل في اليوم بسبب نقص التمويل

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الخميس، إن الانتاج إنحدر الى مليون برميل، بعد أن كان قد وصل في الأيام الماضية الى مليون وثلاثمائة ألف برميل يومياً.

وأضاف صنع الله خلال اجتماع عقده مع وزير النفط بحكومة الوحدة المؤقتة وأعضاء من مجلس إدارةا لمؤسسة، وعدد من رؤساء الشركات النفطية، إن الانتاج سيكون في الأيام القادمة أقل بكثير، بسبب غرق الشركات الوطنية بالديون وعدم استطاعتها الاستمرار في الانتاج، نتيجة المشاكل الفنية التي تهدد سلامة العمليات بسبب عدم اعتماد الميزانيات اللازمة وعدم تسييل الا اقل من 2‎%‎ من الميزانية.

ودعا صنع الله، وزارة النفط الى توفير الميزانيات المطلوبة من الحكومة حتى تتمكن المؤسسة من تحقيق المستهدف من الانتاج بنهاية العام الحالي.

يذكر بأن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، حدر في أوقات عديدة من انخفاض إنتاج الشركات النفطية العاملة في البلاد، بسبب نقص الموارد المالية اللازمة لتشغيلها.

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