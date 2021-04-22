اقتصاد

خاص: التضخم السنوي لعام 2020 يسجل 1.4‎%‎ .. تعرف على التفاصيل

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أفاد التقرير الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء بالمصرف المركزي والذي تحصلت صدى حصرياً عليه بأن البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاء والتعداد تُشير إلى التضخم في أسعار المستهلك أرتفع بنسبة 1.4‎%‎ على أساس سنوي: مجموعة الملابس والأحذية 4.9‎%‎

ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 4.6‎%‎ ، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية 2.8‎%‎ ، ومجموعة الصحة 6.7‎%‎ ، ومجموعة النقل 0.2‎%‎ ومجموعة التعليم 1.1‎%‎ ، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى 2.9‎%‎ ، كمحصلة لإغلاق الحقول والموانئ النفطية وتوقف انتاج وتصدير النفط في منتصف يناير 2020 وتراجع إيرادات النقد الأجنبي إلى أدنى مستوى له منذ 2010 .

كما يذكر أن التضخم قد سجل اتجاهاً تنازلياً خلال الفترة من سبتمبر 2018 ، حتى نهاية 2019 ، ويعود ذلك التراجع إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي والمتمثل في فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك