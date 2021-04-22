وزير النفط يجتمع مع شركة إيني الإيطالية

عقد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” اليوم الخميس اجتماعاً ، مع وفدا من شركة إيني الإيطالية يضم الرئيس التنفيذي لعمليات الموارد الطبيعية “إليساندرو بوليتي” ومدير عام الإستكشاف والإنتاج “كويدو بروسكو” برفقة مدير عام شركة إيني شمال أفريقيا – فرع ليبيا “عبد المنعم العريفي” ونائب المدير العام لشركة إيني شمال أفريقيا – فرع ليبيا “ونيس الرويمي” .

تناول الاجتماع مناقشة عدة مواضيع تهم الطرفين منها: لقاء شركة إيني مع السلامة دولة رئيس مجلس الوزراء،وكذلك ما أثمر هذا اللقاء من نتائج، كقيام شركة إيني بتزويد المؤسسة الوطنية للنفط ببعض الإمدادات الطبية المطلوبة لمجابهة جائحة كورونا، كما تطرق النقاش أيضا حول نشاط شركة مليته للنفط والغاز، خاصة في المناطق البحرية، وكذلك بحث سبل وإمكانية تطويرها.

كما أفاد الوفد الإيطالي بأنهم قد بدأوا فعلياً في إجراءات المسح المبدئي لموقع محطة الطاقة الشمسية بقرية ربيانه.

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