القنصل الليبي الجديد لدى تونس يقدم أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية بعاصمة البلاد

قدم القنصل الليبي لدى الجمهورية التونسية “فاضل القريو” أوراق اعتماده صباح اليوم في العاصمة التونسية إلى مدير المراسم والتشريفات بوزارة الخارجية التونسية “زهير أبوراس”.

وخلال المراسم تم تقديم وثيقة الاعتماد الرئاسية المقدمة من رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد”، وبعد مراسم الاعتماد عُقد اجتماع ثنائي حضره ممثل الخارجية التونسية “أبوراس” ومدير إدارة الشؤون القنصلية “ناصر الصيد”، ومن جانبه وجه “القريو ” الشكر إلى دولة تونس، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وحرصه على تطوير العمل القنصلي و تسهيل الإجراءات والمعاملات للمواطنين، والعمل على تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الدولتين.

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