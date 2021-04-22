مسؤول بالنواب يرد: قرارات تخصيص الأموال لمسؤولي بديوان مجلس النواب كان لغرض توفير السيولة كجزء من مرتباتهم ..وهذه تفاصيل الآلية

رد مصدر مسؤول بمجلس النواب في تصريح خاص لصدى الاقتصادية على ماجاء في قرارات صرف العهد المالية لديوان مجلس النواب .

حيث أفادنا المصدر أن هذه العهد المالية لتوفير السيولة لموظفي ديوان المجلس وبعض أعضاء مجلس النواب كجزء من مرتباتهم وليست مصروفات شخصية للمعنيين بالقرار .

وتابع المصدر بالقول: إن هذه الآلية تستخدم داخل مؤسسات الدولة ، وليس بالنواب فقط موضحاً أنه إجراء مالي عادي .

وأفاد المصدر أن كافة العهد المذكورة بالقرارات و 650 ألف التي صرفت العام الماضي بقرار كانت لغرض توزيع السيولة كجزء من مرتباتهم لا أكثر ولا توجد بالقرارات مصروفات شخصية أبداً

وكانت صدى الاقتصادية قد نشرت قرارات والتي تفيد ضمنها بصرف عهدة مالية بقيمة 250 ألف للمعتز با الله عبد النبي كمكافآت وسلف وتوفير احتياجات يومية ، بالإضافة إلى تخصيص 400 ألف دينار له كذلك لذات الغرض وبذات السنة وبإجمالي 650 ألف ، وقرار صرف 20 ألف دينار لمدير مكتبه لتغطية مصروفات رئاسة المجلس والتي أوضح اليوم عضو بمجلس النواب أنها ليست مصروفات شخصية بل سيولة لموظفين الديوان والمجلس.

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