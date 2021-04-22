المركزي: ارتفاع معدل التضخم في العديد من المجموعات السلعية بنسبة 1.4‎%‎ خلال عام 2020 مقارنةً بالعام الذي قبله

رصدت إدارة البحوث والإحصاء بالمصرف المركزي تحليل إتجاهات الأسعار، حيث ارتفع معدل التضخم في المجموعات التالية: الملابس والأحذية 4.9‎%‎، السكن والكهرباء والماء والغاز وأنواع الوقود الأُخرى 4.6‎%‎، الأثاث والأجهزة المنزلية 2.8‎%‎، الصحة 6.7‎%‎، النقل 0.2‎%‎، أمّا التعليم فارتفع بنسبة 1.1‎%‎، ومجموعة السلع والخدمات الأُخرى 2.9‎%‎.

وكما أرجعت الإدارة هذا الارتفاع إلى إغلاق الحقول والموانئ النفطية وتوقف إنتاج وتصدير النفط في منتصف يناير من عام 2020، مما اضطُر المصرف المركزي لإعادة وضع ضوابط جديدة على إستخدامات النقد الأجنبي، ليقتصر فتح الاعتمادات المستندية على السلع الغذائية الضرورية والطبية والصحية والمواد الخام للصناعات الغذائية، مما تسبب في ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار وبدوره انعكس ذلك سلباً على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد؛ ليحدث هذا التضخم خلال عام 2020.

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