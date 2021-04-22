المركزي في تقرير له: نسبة التضخم سجّلت اتجاهاً تنازلياً من سبتمبر 2018 وحتى نهاية 2019

رصدت إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي في تقريرها حول التضخم والرقم القياسي لأسعار المستهلك، أنّه قد سُجّل خلال الفترة من سبتمبر 2018 حتى نهاية عام 2019 انخفاضاً في الرقم القياسي لأسعار المستهلك، نتيجةً للإجراءات التي تم اتخاذها في ذلك الوقت وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تمثل في فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي وتسهيل شرائه للأغراض التجارية والشخصية عبر المصارف مباشرةً وتخفيف القيود على ذلك.

حيث أدت إلى تراجع كبير في متوسط سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار من 6.10 إلى 4.25 دينار للدولار الواحد في شهر ديسمبر 2019.

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