اقتصاد

المصرف المركزي يُصدر 9 قوائم اعتمادات جديدة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر مصرف ليبيا المركزي 9 قوائم جديدة كشف من خلالها حجم الاعتمادات المستندية التي منحها للتجار اصحاب الشركات والشركات العامة خلال الفترة بين 15 و 21 من أبريل الجاري.

وبحسب البيانات الحديثة فإن الاعتمادات منحت بثلاث عملات هي اليورو والدولار والجنيه الاسترليني، وتمت الموافقة على توريد مواد بناء مختلفة بينها اخشاب وحديد، وسلع غذائية متنوعة بينها أجبان ومولدات كهرباء واطارات ومستلزمات طبية وادوية.

وكان المصرف المركزي قد أكد قبل ايام أنه مستمر في منح النقد الأجنبي لكافة الأغراض الشخصية والتجارية إلى جانب استمرار ضخ السيولة النقدية للمصارف في عموم ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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