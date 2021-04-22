“التجاري الوطني” يرفع سقوف السحب عبر آلة ATM

رفع المصرف التجاري الوطني سقوف السحب عبر آلة ATM تزامنا مع استمرار تقديم كافة الخدمات الإلكترونية وبيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض الشخصية والتجارية.

وبحسب المصرف فإن سقف السحب اليومي حدد عند 400 دينار للفرد فيما بلغ إجمالي سقف السحب الاسبوعي من ATM U عند 1200 دينار، فيما حددت إدارة المصرف إجمالي سقف السحب الشهري عند 2000 دينار.

وكانت ادارة المصرف التجاري الوطني فرع تاجوراء قد أعلنت عن توفر السيولة النقدية بسقف سحب قدره 3000 دينار لكل صاحب حساب فيما أعلن المصرف التجاري فرع الظهرة عن توفر السيولة النقدية طيلة شهر رمضان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية