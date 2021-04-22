“المركزي”: التضخم العام بلغ 1.4% في 2020

أصدر مصرف ليبيا المركزي النشرة الاقتصادية عن الربع الرابع من العام الماضي أوضح من خلالها نسبة التضخم العام وبيانات اقتصادية مصاحبة.

وبحسب النشرة الاقتصادية فإن التضخم العام سنة 2020 سجل 1.4% بينما شملت المعلومات التي أعدتها إدارة البحوث والإحصاء بالمصرف المركزي معدلات التضخم في أسعار الخدمات بينها الماء والكهرباء والغاز إلى جانب السكن، حيث بلغت بنسبة 4.6%، بينما بلغت نسبة تضخم أسعار الملابس والأحذية 4.9%.

وأظهرت نشرة الاقتصاد الصادرة عن المركزي والتي ينشرها بشكل دوري كل 3 أشهر ان نسبة التضخم في أسعار النقل بلغت 0.2% بينما جاءت على مستويات الغذاء والمشروبات بنسبة -0.4 فيما سجل قطاع الصحة مستويات عالية عند 6.7% .

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