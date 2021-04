استقرار أسعار النفط وسط تراجع إنتاج ليبيا

شهدت أسعار النفط العالمية، اليوم الخميس، استقراراً حيث لم يطرأ تغير يذكر، وذلك وسط مخاوف بشأن تراجع إنتاج الخام في ليبيا، مقابل توقعات بأن ينخفض الطلب على الطاقة بسبب تنامي إصابات فيروس كورونا في الهند واليابان، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وارتفعت العقود الآجلة لبرنت 8 سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 65.40 دولار للبرميل، وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 8 سنتات أيضا ليغلق على 61.43 دولار.

وقالت ليبيا إن إنتاجها النفطي تراجع إلى نحو مليون برميل يوميا في الأيام الأخيرة وقد ينخفض أكثر بسبب مشاكل تتعلق بالميزانية.

وصرح بيورنار تونهاوغن، رئيس أسواق النفط لدى ريستاد إنرجي: “أدركت السوق أن التعافي العالمي للطلب على النفط لا يمكن أن يأتي بمعزل عن تعافي اقتصادات العالم الكبرى.. تتعمق الأزمة في الهند مع تسجيل الإصابات لأرقام غير مسبوقة كل يوم”.

والهند ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، وقد أعلنت اليوم عن أكبر زيادة يومية في إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، إذ بلغت 314 ألفا و835 حالة جديدة.

وأبلغ مصدران مطلعان وكالة “رويترز” أن مصافي مؤسسة النفط الهندية تعمل بنحو 95 بالمئة من طاقتها، بعد أن كانت تعمل بطاقتها الكاملة في الفترة ذاتها من الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن تعلن اليابان، رابع أكبر مستورد للنفط في العالم، عن موجة إغلاقات ثالثة ستشمل طوكيو وثلاث مقاطعات بغرب البلاد، وفقا لتقارير إعلامية.

