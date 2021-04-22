صدمة لـ400 ألف مستثمر بتركيا بعد إغلاق منصة عملات رقمية

صُدم نحو 400 ألف مستثمر في العملات الرقمية بإغلاق منصة THODEX التركية خلال الساعات الماضية ويشتبه في وقوع عملية نصب واحتيال الكتروني استهدفت ما يعادل قيمته ملياري دولار من العملات.

وقالت وسائل إعلام تركية إن مؤسس المنصة ومالكها فاروق فاتح غادر تركيا قبل يومين، وتزامن ذلك مع إغلاق حساباته على موقع التواصل الاجتماعي.

وكانت المنصة قد أعلنت يوم 20 أبريل الجاري أنها ستتوقف عن العمل لمدة ستة ساعات بسبب عمليات تطوير تخص شراكات جديدة قبل ان يفقد المستثمرون امكانية التحكم في حساباتهم أو الدخول إليها.

وعادت المنصة الأربعاء الماضي ونشرت بيانا مقتضب قالت فيه إن الأخبار السلبية التي تدور حاليا بين المستثمرين والمهتمين غير حقيقية وأن المنصة تمارس نشاطها بقوة، دون أي توضيح بخصوص عودة نشاطها.

وباشر بعض المتضررين في تقديم شكاوى كل حسب نطاقه الجغرافي لدى السلطات الامنية التركية وفقا لوسائل اعلام محلية.

وكان المصرف المركزي التركي قد منح المستثمرين فرصة حتى الـ30 من ابريل الجاري قبل ان ينفذ قراره بشأن حظر التعامل بالعملات الالكترونية.

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