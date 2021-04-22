إدارة المشاريع تتابع تنفيذ بعض المشاريع بمطار معيتيقة الدولى

توجه مدير إدارة المشاريع الهندسية حافظ الدرهوبي رفقة رؤساء الأقسام بالإدارة اليوم الخميس بزيارة ميدانية لمطار معيتيقة الدولي لمتابعة سير أعمال بعض المشاريع الجاري تنفيذها والمتعاقد عليها من طرف مصلحة المطارات وبحضور مدير مكتب صيانة المهابط والمنشآت ومهندسي الإشراف على المشاريع بالمطار ومندوبي الشركات المنفذة.

نوقش خلال الجولة معوقات سير العمل وتدوين بعض الملاحظات وطرح الحلول المناسبة لها مع إلزام الشركات المتعاقد معها بضرورة تنفيد الأعمال وفق البرنامج الزمني المعد وخطة التنفيذ المعتمدة.

كما قام الفريق بمعاينة مشروع صيانة ممر التوصيل (برافو) للتأكد من إتباع المعايير والمواصفات الفنية المطلوبة أثناء رصف المرحلة الأولى من الممر.

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