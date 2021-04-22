وزارة الاقتصاد والتجارة تبحث تفعيل دور الإعلام مع الجهات التابعة لها

طرابلس 22 أبريل 2021 ( وال )- ترأس مدير مكتب الإعلام وتقنية المعلومات السيد عماد عاشور اجتماعًا ضمّ مسؤولي مكاتب الإعلام بالجهات التابعة للوزارة وذلك لبحث تفعيل دور مكاتب الإعلام بالوزارة والجهات التابعة لها .

كما ناقش الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تواجه المكاتب في أداء مهامها وسُبل تفعيل دورها بالمؤسسات التابعة لها ووضع خطط عمل رئيسية وفرعية لمكاتب الإعلام بهدف تنظيم التغطية الإعلامية لنشاطات الوزارة والجهات التابعة و تساهم في تحقيق أهداف القطاع.

حيث أكد الحضور على ضرورة اضطلاع مكاتب الإعلام باختصاصاتها في تعريف الجمهور بمهام وأهداف الوزارة والجهات التابعة لها وخلق تواصل مباشر مع الجمهور وإقتراح إنشاء منصة إعلامية تدعم المؤسسات في تنفيذ مهامها بحيث تمثل بوابة للإعلام الخارجي تعمل على تشجيع الاستثمار واستقطاب الشركات المحلية والأجنبية. (وال- طرابلس)

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