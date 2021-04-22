المصرف المركزي يكشف عن حجم الاعتمادات المستندية التي منحها للتجار والشركات العامة خلال الفترة بين 15 و 21 من أبريل الجاري

طرابلس 23أبريل 2021 ( وال ) – أصدر مصرف ليبيا المركزي 9 قوائم جديدة كشف من خلالها حجم الاعتمادات المستندية التي منحها للتجار أصحاب الشركات والشركات العامة خلال الفترة من 15/4/2021 – حتى 21/4/2021 .

وبحسب البيانات الحديثة التي نشرها المصرف المركزي عبر صفحته الرسمية فإن الاعتمادات منحت بثلاث عملات هي اليورو والدولار والجنيه الإسترليني، وتمت الموافقة على توريد مواد بناء مختلفة بينها أخشاب وحديد، وسلع غذائية متنوعة بينها أجبان ومولدات كهرباء وإطارات ومستلزمات طبية وأدوية.

وكان المصرف المركزي قد أكد قبل أيام أنه مستمر في منح النقد الأجنبي لكافة الأغراض الشخصية والتجارية إلى جانب استمرار ضخ السيولة النقدية للمصارف في عموم ليبيا. (وال- طرابلس)

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