مصرف الجمهورية يطمئن زبائنه بتوفر السيولة النقدية بكافة الفروع المصرفية طيلة أيام شهر رمضان المبارك

طرابلس 23 أبريل 2021 (وال) – طمئنت الإدارة العامة لمصرف الجمهورية زبائنه بأن السيولة النقدية متوفرة بكافة الفروع المصرفية طيلة أيام شهر رمضان المبارك.

وأفاد مدير مكتب الإعلام بالمصرف “محمد سعيد ” وكالة الأنباء الليبية بأن سقف السحب يوميا بجميع الفروع من 2000 إلى 5000 دينار ، داعيا زبائن فروع مصرف الجمهورية بضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على سلامتهم وسلامة الموظفين من فيروس كورونا.

كما أكد مدير المكتب الإعلامي لزبائن مصرف الجمهورية بإمكانية السحب من جميع الصرافات الآلية الموجودة بعدد من فروعه المنتشرة بمختلف المدن الليبية وذلك بسقف 400 دينار يوميًا و1200 دينار أسبوعيًا و 2000 دينار شهريًا .

وأهاب ” سعيد” بكافة الزبائن بمن لديهم أي استفسارات أو شكاوي أو اقتراحات حول الخدمات المصرفية إرسالها عبر الإيميل[email protected] أو الاتصال بينا على الأرقام التالية : -2216016 091 – 0213341254 . (وال- طرابلس)

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